taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.614
USD
4,0421
EURO
4,9048
ALTIN
172,31
PETR
74,4200

Polisi şaşırtmak için kapı numaralarını değiştirdiler

Bursa'da uyuşturucu tacirleri, olası bir operasyonu önlemek için evlerden bazılarına aynı kapı numarası verdi. Durumu fark eden polis ekipleri eş zamanlı operasyon düzenleyerek 8 kişiyi gözaltına aldı

DHA | 28.04.2018 - 14:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında 9 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarla üzerlerinde yapılan aramalarda 110 gram metamfetamin, 120 ecstasy hap, 20 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır 7 çıkı halinde 15 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Polisi şaşırtmak için kapı numaralarını değiştirdiler

EVLERİN KAPI NUMARALARINI AYNI YAPTILAR

Şüphelilerin, adres şaşırtmak amacıyla bazı evlere aynı kapı numarasını koyarak olası bir polis baskınına karşın önlem aldığı ortaya çıktı.

Emniyete götürülen şüphelilerden D.A. ve T.C. hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmaktan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen E.A., T.D, G.Ö., E.K., Ç.K. ve T.K.'nın ise işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Polisi şaşırtmak için kapı numaralarını değiştirdiler



Polisi şaşırtmak için kapı numaralarını değiştirdiler



Polisi şaşırtmak için kapı numaralarını değiştirdiler



Polisi şaşırtmak için kapı numaralarını değiştirdiler



Polisi şaşırtmak için kapı numaralarını değiştirdiler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Fikri Işık: Bedelli askerlik değerlendirilecek
Bedelli askerlik konusunda Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasından sonra, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da "Hükümetimiz bu konuyu mutlaka değerlendirecektir." dedi
Şırnak TEM Şube Müdürü Ak Parti’den aday adayı oldu
3 yıldır Şırnak'ta görev yapan Terörle Mücadele Şube Müdürü Hacı Murat Dinçer, terörle mücadelesine meclis çatısı altında devam etmek için, AK Parti’den İstanbul Milletvekili adaylığına başvurdu.
77 yaşındaki şahsın evinde 16 kilogram esrar bulundu
Sakarya'da bir adrese yapılan baskında, 16 kilogram esrar ve silah ele geçirilirken gözaltına alınan 77 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.
Afrin'de görevli astsubay trafik kazasında hayatını kaybetti
TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Piyade Astsubay Mehmetcan Özkan, izinli olarak geldiği Mersin'in Tarsus ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muhalefetin Abdullah Gül planı tutmadı

Muhalefetin Abdullah Gül planı tutmadı

552
Abdullah Gül aday olmadığını açıkladı

Abdullah Gül aday olmadığını açıkladı

347
Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici ile sahaya indi

Kemal Kılıçdaroğlu, İlhan Kesici ile sahaya indi

128
Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

Emniyet müdüründen HDP'li vekillere uyarı

280
Abdullah Gül topu Saadet'e attı: Adaylığımı onlar istedi

Abdullah Gül topu Saadet'e attı: Adaylığımı onlar istedi

149
Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

Türkiye ve Ukrayna askeri uçak üretecek

131
Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylığını önemsememişti

Erdoğan, Abdullah Gül'ün adaylığını önemsememişti

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM