Polisi tehdit eden Adnan Oktar hayranı yakalandı

Örgüt propagandası yapmak ve güvenlik güçlerini tehdit etmek suçlarından aranan Bahadır K., Bebek’te çalıştığı iş yerinde gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki sorgunsun ardından adliyeye sevk edilen Bahadır K., “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Örgütün veya Amacının Propagandasını Yapmak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSİ TEHDİT ETMİŞTİ

Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyon ile ilgili polisin örgüt elebaşı Adnan Oktar’ın başını eğerek gözaltına alınmasına yönelik tutumuna sosyal medyadan tepki göstererek tehditlerde bulunan Bahadır K. adlı bir kişi, operasyonu gerçekleştiren Mali Şube polislerine yönelik tehditler savurmuştu.

"O HAREKETİ BİR DE BANA YAPSANA"

Bahadır K., kendi sosyal medya hesabından şu mesajları yaymıştı: “Ben hocamızın tutuklanmasında bir elemana gıcık kaptım. Hocamızın kafasına bastıran ve ağzını kapamaya çalışan mali şubeden bir sivil polis kardeş. Acayip gıcık kaptım ona. Bak Allah nasip edecek kardeş. Ben sıfır (sıfır en az 5 yıl demek) yıl Kik boks eğitimi gördüm :)) O hareketi bir de bana serbest dövüş sisteminde yapmanı bekliyorum senden. Bakalım kimin kafasını eğiyorsun sen bi görelim.. Eğer senin kafanı kırmazsam bana da Bahadır demesinler. ..... herif .“

POLİS BAŞINI EĞDİ

Bahadır K.’nin de Adnan Oktar’ın başını eğerek gözaltına alınmasına gönderme yapılarak aynı yöntemle gözaltına alınması dikkat çekti.

Adnan Oktar gözaltına alındı VİDEO