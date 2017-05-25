Polisi uğraştıran alkollü şahıs gözaltına alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü, 70 personelin katılımıyla huzur operasyonu düzenledi. Saat 21.00'de başlayan uygulamada, kentin 5 noktasında gelen araçlar, didik didik arandı, şüpheli görülen kişiler ise Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi.

ALKOLLÜ ŞAHIS, HAKARET EDİNCE GÖZALTINA ALINDI

Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi'nde girişinde kurulan uygulama noktasına eşinin kullandığı otomobille gelen bir kişi ise polis ekipleriyle tartıştı. Alkollü olduğu gözlenen kişi, tartıştığı polis memuruna "sizin paranızı biz ödüyoruz" dedi. Karşılıklı tartışmanın ardından polis memuru, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi olacağını söyledi. Polislere direnen alkollü kişi, eşinin ve çocuklarının yanında güçlükle yere yatırılarak elleri arkadan kelepçelendi. Bu sırada eşi "Zülfü bir şey yapmadı, yalvarırım bırakın" diye polislerden serbest bırakmasını istedi. Gözlatına alınan ve ismi öğrenilemeyen kişi Polis Merkezi'ne götürüldü.









