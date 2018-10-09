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Polisi yaralayan FETÖ'cüye 12 yıl hapis

Kendisini gözaltına almaya gelen polise, otomobiliyle çarpıp yaralayan FETÖ'cü, Yunanistan'a kaçmak üzereyken yakalandı. 12 yıl hapis cezası verilen FETÖ'cünün mahkemeye götürülürken pantolonu düştü.

İHA | 09.10.2018 - 14:00..
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Polisi yaralayan FETÖ'cüye 12 yıl hapis

fetö

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri 1. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yakalama kararı bulunan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde Esta Çelik isimli fabrikanın sahibi İsmail Çelik’in yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

OSB’deki işyerinin önünde olduğunu tespit eden polis ekipleri, şüpheli İsmail Çelik’e dur ihtarında bulundu.

POLİS YARALANDI

Bir polis memuru aracına binerek kaçmak isteyen İsmail Çelik’i durdurmaya çalıştı, ancak şüpheli aracı ile hızla uzaklaştı. Bu sırada polis ekibinin aracın ön kaputunda 50 metre asılı vaziyette gittiği ve başka bir araca çarparak yaralandığı görüntüler, güvenlik kameralarına yansıdı.

Polisi yaralayan FETÖ'cüye 12 yıl hapis

YUNAN SINIRINDA YAKALANDI

Bu olaydan sonra FETÖ'cü İsmail Çelik, Edirne ili Keşan ilçesi Meriç Nehri civarında kaçak yollarla Yunanistan’a geçmek isterken, sınıra 100 metre kala, üzerinde Arif Ali N. adına düzenlenmiş sahte kimlik ve 10 bin euro para ile birlikte polis ekiplerince yakalandı.

PANTOLONU DÜŞTÜ

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabiplik’te sağlık kontrolüne götürülen FETÖ'cünün pantolonu düştü.

Polisi yaralayan FETÖ'cüye 12 yıl hapis

12 YIL HAPİS

FETÖ'cü Çelik'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 12 yıl hapis cezası verilerek cezaevine gönderildi.

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