taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.128
USD
3,8319
EURO
4,1243
ALTIN
147,66
PETR
55,5600

Polisin aracını çalan hırsızlar kaza yapınca yakalandı

Osmaniye'de bir polis memurunun otomobilini çalan hırsızlar, Adana'nın Ceyhan İlçesi'nde kovalamaca sırasında kaza yapınca yakalandı.

26.01.2017 - 04:44
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, D-400 Karayolu Kösreli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Engin Özer'in yıkamacıya bıraktığı 31 PB 120 plakalı otomobili, saat 22.00 sıralarında işyerinin güvenlik kameralarını devre dışı bırakan 3 kişi tarafından çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, hırsızların D-400 Karayolu'nda Ceyhan yönüne gittiğini belirleyip peşlerine düştü. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de verilen bilgi üzerine hırsızların geliş güzergâhında trafiği şişirerek önlem aldı. Kovalamaca sırasında çalıntı otomobil, önlem alınan bölgede 3 araca çarpıp şarampole yuvarlandı.

Polisin aracını çalan hırsızlar kaza yapınca yakalandı

Kazada, otomobili kullanan 18 yaşındaki Ömer O. ile yanındaki 19 yaşındaki Ömer Faruk G. ve 20 yaşındaki İbrahim E., hafif yaralandı. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şüpheliler, ayakta müdahalelerinin ardından gözaltına alındı. 

Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Polisin aracını çalan hırsızlar kaza yapınca yakalandı

Polisin aracını çalan hırsızlar kaza yapınca yakalandı

Polisin aracını çalan hırsızlar kaza yapınca yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

20
Yunan ordusunda Arnavut Kartalı skandalı

Yunan ordusunda Arnavut Kartalı skandalı

16
Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararını açıklayacak

Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararını açıklayacak

30
YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

3
Fenerbahçe’den Mehmet Ekici açıklaması

Fenerbahçe’den Mehmet Ekici açıklaması

4
Real Madrid Kral Kupası'nda Celta de Vigo'ya elendi

Real Madrid Kral Kupası'nda Celta de Vigo'ya elendi

2
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM