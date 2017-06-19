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Polisin baskın yaptığı evde bonzai içen genç ölü bulundu

Tokat'ın Erbaa ilçesinde sentetik uyuşturucu madde olan bonzai kullanan genç, arkadaşının evinden hayatını kaybetti.

19.06.2017 - 14:49
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Dün gece saatlerinde Osman Gazi Mahallesi Reis Mehmet Ulusoy Caddesi'nde meydana gelen olayda, ilçede oturan Mevlüt ve Semra Kafalı çiftinin 3 çocuğundan biri olan Murat Kafalı, dün gece saatlerinde 27 yaşındaki arkadaşı Şahin Özyurt’un evine geldi.

BONZAİ KULLANDI, ÖLÜ BULUNDU

Evde bulunan Selim Sırlı, Şahin Özyurt ve Murat Kafalı iddiaya göre bonzai kullandı. Şahin Özyurt'un daha önce evde bonzai ürettiği ihbarı üzerine sabaha karşı eve baskın düzenleyen polis ekipleri, 3 genci hareketsiz halde yatarken buldu.

Polisin baskın yaptığı evde bonzai içen genç ölü bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Kafalı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şahin Özyurt ve Selim Sırlı ise ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat Kafalı'nın cenazesi otopsi için Tokat Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Polisin baskın yaptığı evde bonzai içen genç ölü bulundu

Polisin baskın yaptığı evde bonzai içen genç ölü bulundu

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