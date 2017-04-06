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Polisin bastığı evin damında 200 kilo esrar yaktılar

Adana'da operasyon düzenleyen polise kapıyı açmayan zehir tacirleri, 200 kilo esrarı dama çıkartıp ateşe verdi.

06.04.2017 - 17:03
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Uyuşturucu Suçları ile Mücadele Şubesi'ne bağlı ekipler, Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ne yüklü miktarda uyuşturucu ile geldiği belirlenen otomobili takibe aldı. İhsan Aymelek ile Mesut Turan'ın içinde bulunduğu otomobille, Narkotim ekiplerini görünce kaçmak istedi, araç, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde yakalandı.

Narkotik köpeği 'Koko'nun yaptığı aramada otomobilde, 12 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

Aynı zamanda İhsan Aymelek'in Çamlıbel Mahallesi'ndeki evini de basan polis, kapının açılmasını istedi. Kapının önünde duran 28 yaşındaki Netice Yıldız, 'Arama kararını getirin' diyerek ekipleri oyalarken, evde bulunan uyuşturucuyu binanın damına çıkaran 33 yaşındaki Yakup Yıldız, benzin dökerek ateşe verdi.

Polisin bastığı evin damında 200 kilo esrar yaktılar

Damdan alevler yükseldiğini fark eden ekipler, hızla binaya girdi. Kovalarla taşıdıkları suyu yanan uyuşturucunun üzerine döken polisler, kürek ve sopalarla vurarak ateşe söndürmeye çalıştı. Esrarla birlikte evde bulunan mermi ve hassas teraziyi de ateşe veren Yakup Yıldız, kaçmak için damdan atlarken kolundan hafif şekilde yaralandı.

Polisin bastığı evin damında 200 kilo esrar yaktılar

Narkotim polislerinin müdahale ettiği 200 kilo esrardan 15 kilosu kurtarıldı. Operasyonda İhsan Aymelek, Mesut Turan, Netice Yıldız, Yakup Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Polisin bastığı evin damında 200 kilo esrar yaktılar

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 14 suç kaydı bulunan İhsan Aymelek, "Gururla söylüyorum, Türkiye'de uyuşturucu satıyorum" diyerek zafer işareti yaptı.

Polisin bastığı evin damında 200 kilo esrar yaktılar

Polisin bastığı evin damında 200 kilo esrar yaktılar

Polisin bastığı evin damında 200 kilo esrar yaktılar

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