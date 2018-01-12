Polisin ’ByLock’ tespit ettiği öğretmen serbest bırakıldı

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, silahlı terör örgütü ‘FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı tespit edilen öğretmen Gülsüm K.’yi bulmak için çalışma başlattı. Polisin daha önce yaptığı operasyondan kaçan zanlı, Seyhan ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

"ÖRGÜTLE BAĞLANTIM YOK" DEDİ

Örgüte ait olan ve kapatılan dershanede öğretmenlik yaptığı tespit edilen Gülsüm K., emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Cep telefonundan ‘ByLock’ çıkması ve yazışmaları deşifre olmasına rağmen bunu inkar eden zanlı, “Örgütle herhangi bir bağlantım yok.” dedi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Emniyetteki sorgusunun adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Adana Adliyesi’ne sevk edilen Gülsüm K., ‘adli kontrol’ şartıyla serbest bırakıldı.