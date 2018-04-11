Polisin dikkati dolandırıcıyı yakalattı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Efeler mahallesinde devriye görevi sırasında sürekli telefonla konuşan şüpheli bir kişiyi takibe aldı.

Polis, bir apartmana girip bir süre sonra elinde poşetle hızla uzaklaşmaya çalışan şüpheliyi durdurup kimlik kontrolü yaptı.

POŞETTEN PARA VE ZİYNET EŞYALARI ÇIKTI

Polis, elindeki poşetten yaklaşık 30 bin Türk lirası ve bir miktar ziynet eşyası çıkan M.Ş.'nin, kendini polis olarak tanıtmak suretiyle apartmanın 5. katında oturan 60 yaşındaki Ayşe Yörük'ü dolandırdığını tespit etti.

Yapılan incelemelerde şüphelinin daha önce de bir kişiden 17 bin 500 euro ve ziynet eşyalarını aldığı, bir kişiden de 28 bin Türk lirası aldığı ve bu olayların şüphelisi olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından M.Ş. adliyeye sevk edildi.

KENDİNİ POLİS OLARAK TANITTI

Parasını ve altınlarını polisin dikkati sayesinde dolandırıcıya kaptırmaktan son anda kurtulan 60 yaşındaki Ayşe Yörük, AA muhabirine, telefonla arayan kişilerin kendilerini polis olarak tanıtıp adına kredi kartının çıkarılarak suç işlendiğini söylediklerini belirtti.

Yörük, olayı şu sözlerle anlattı: "Beni sabah saat 09.30’da ev telefonundan aradılar ve cep telefonumu da açmamı söylediler. Biz polisiz bize inanmıyorsan 155’i ara dediler. Sonra ben aradım ve bana telefondaki kişi polis Nevzat Çınar olduğunu söyledi. Ben size inanmıyorum dolandırıcılar çok dedim. Sen Türk polisine inanmıyor musun? Bize güven dedi. Evime servis gelecekti, onu söyledim. Servisi iptal et telefonları kapatma dediler. Senin adına kredi kartlarını 7 yerde kullanmışlar, sizin adınıza kart çıkartmışlar. Dolandırıcılar 10 kilo altın çalmış ve sizin eve saklamışlar dediler. Biz savcılık kararıyla sizin evinizde arama yapacağız, bundan eşinin ve çocuklarının haberi var dediler."





"AĞLAMA BİZ ONU YAKALADIK"

Evde bulunan para ve altınları bir torbaya koydurduklarını aktaran Yörük, "Daha sonra balkona çık ve elini kaldır dediler. Evimin yakınındaki yerleri bana sordular. Daha sonra biri eve geldi ben sivil polisim dedi. O yatak odasına girdi ben de arkasından girdim. Çekmecedeki paraları aldı. Kimliğini göster benim paramı götürüyorsun dedim. Kimliğinin aşağıda olduğunu söyledi. Sen polis değilsin dedim yakasını tuttum. Beni itti ben de korkumdan mutfağa kaçtım kucağımda torunumla birlikte. Sonra benim arkamdan koşturdu. Ben de bağırdım. Sonra koşarak kaçtı. Aşağıda polisler varmış. Sonra ben bağırarak aşağıya indim. Polisler elinden poşeti aldı. Polisler ağlama biz onu yakaladık dediler. Allah polislerimize uzun ömür versin. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onlar olmasa böyle dolandırıcılar yüzünden perişan hale düşeceğiz. Polislerimizin canlarına hiçbir zeval gelmesin." dedi. Öte yandan 28 bin Türk lirasını dolandırıcılara kaptıran Şerafettin Güden, şüpheliyi teşhis etti. Şüphelinin aynı kişi olduğunu ileri süren Güden, "Bizi paranız FETÖ tarafından çekiliyor diyerek kandırdılar. Beni bir şekilde evden uzaklaştırarak eve gelip eşimden parayı almışlar. Yakalanan kişinin aynı kişi olduğunu gördük. Yakalandığı için çok mutluyuz. Polislerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.