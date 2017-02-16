Polisin dikkati uyuşturucu sevkiyatını engelledi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğine bağlı ekipler, durumundan şüphelendikleri aracı ilçeye girişinde takibe aldı. Bir süre takibin ardından durdurulan otomobilde yapılan detaylı aramada, ön koltuk arasında duran patates cipsi kutusunda 95 uyuşturucu hap ile 32 gram bonzai bulundu.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Gözaltına alınan ve uyuşturucu satıcısı olduğu belirlenen Deniz A. (29) ve Bayram E. (22), sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

CİPS PAKETİNDE UYUŞTURUCU

Zanlıların, uyuşturucu maddelerini İstanbul'dan getirerek ilçeye sokmaya çalıştığı, şüphe çekmesin diye de cips paketine koydukları belirtildi.