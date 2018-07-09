taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.611
USD
4,5220
EURO
5,3288
ALTIN
183,97
PETR
77,9400

Polisin dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu bulundu

Isparta’da yol kontrolü sırasında polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İHA | 09.07.2018 - 14:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Isparta Sav kavşağında yol kontrolü uygulaması yapan polis ekipleri, uygulama noktasına gelmeden tali yola giren aracı şüphe üzerine takibe aldı. Aracın, emniyet ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymaması üzerine, yaşanan kovalamaca sonucu araç ile içinde bulunan M.K. ve Ö.T. yakalandı.

Polisin dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu bulundu

2 PAKET METAMFETAMİN BULUNDU

Polisin araç içerisinde yaptığı aralamalarda 0.35 gram kokain maddesi, 0.55 ve 0.35 gram olmak üzere 2 paket halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yakalanan 2 şahıs hakkında ‘Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

761
OHAL kalkıyor

OHAL kalkıyor

41
Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

Çorlu'daki kazada treni kullanan 2 makinist gözaltında

285
Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

29
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

31
Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

Tren faciası: Rayların bakımı 3 ay önce yapılmıştı

253
Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi

38
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM