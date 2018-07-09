Polisin dur ihtarına uymayan araçta uyuşturucu bulundu

Isparta’da yol kontrolü sırasında polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

HDP'nin milletvekili yaptığı Barış Atay, Çorlu'da hastane önünde vatandaşlarla tartışarak onların üzerine yürüdü, olay çıkardı.

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Tarihin ilk drone'u bir güvercindi

Fotoğraf ve hayvanlar arasındaki işbirliği, bir Alman kamerası ve güvercin meraklısı Julius Neubronner sayesinde buluşmuştu; hem de tam 110 yıl önce.