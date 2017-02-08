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Polisin dur ihtarına uymayan sürücü direğe çarptı

Kastamonu'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, yol kenarındaki direğe çarptı.

08.02.2017 - 01:20
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Daday’da ilçe merkezinde trafik uygulaması yapan polis ekipleri, şüphelendikleri 19 yaşındaki Özkan K. idaresindeki 06 YS 217 plakalı aracı durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ikazına uymayan ehliyetsiz sürücü, kaçmaya çalışırken Kıyık köyü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun kenarındaki direğe çarptı. Kazada sürücü Özkan K. hafif şekilde yaralanırken, araçta bulunan 2 kişi ise yara almadan kurtuldu. Özkan K., polisten kaçmaya çalışırken polis aracına da çarparak maddi hasara yol açtı.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü direğe çarptı

Yaralı sürücü Özkan K., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan genç, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü Özkan K., ehliyeti olmadığı gerekçesiyle polisten korktuğunu ve bu yüzden kaçtığını söyledi.

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