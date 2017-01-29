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Polisin dur ihtarına uymayınca kaza yaptı: 2 yaralı

Karabük’te polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahıs karşı yönden gelen başka bir otomobile çarparak durabildi.

29.01.2017 - 01:59
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Olay, Karabük Merkez Bağlı Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi.
Yol üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphelendikleri 78 BY 581 plakalı otomobili durdurmak istedi. Şüpheli araç polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu durmayan otomobil Atatürk Bulvarında bir araca çarparak kaçmaya devam etti.

Polisin dur ihtarına uymayınca kaza yaptı: 2 yaralı

Kaçan araç daha sonra Kurtuluş mahallesi Kurtuluş caddesi üzerinde karşıdan gelen Rıdvan Metük (36) İdaresindeki 78 BG 503 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından polis ekiplerinden kaçan araçtan inen şahıs ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi. Öte yandan 78 BG 503 plakalı aracın sürücüsü Rıdvan Metük ile yanında bulunan eşi Aysun Yılmaz Metük (37) yaralandı. Yaralı karı koca olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Aracı inceleyen polis ekipleri, kaçan sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

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