taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5753
EURO
4,0074
ALTIN
144,53
PETR
53,7900

Polisin durdurduğu araçtan 'dram' çıktı

Hatay'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçarken kaza yapan minibüsten üç gündür aç olan 51 Irak Türkmeni çıktı.

21.05.2017 - 14:09
  1. Haberler
  2. İç Haber

Polisin durdurduğu araçtan 'dram' çıktı

Hatay'ın merkez Antakya İlçesi'nde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü, 27 AG 129 plakalı minibüsü ile kaçmaya başladı.

Polislerle çıkan kovalamaca ardından lastiği patlayan minibüs, yaklaşık 2 kilometre uzakta zeytin tarlasında kaza yapmış halde bulundu.

3 GÜNDÜR AÇ OLAN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Sürücüsü kaçan minibüsten Iraklı çoğu kadın ve çocuk, 51 kaçak göçmen çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçaklar 3 günden bu yana bir şey yemediklerini söyleyince kendilerine yemek ve su dağıtıldı.

Polisin durdurduğu araçtan 'dram' çıktı

Irak'ın Telafer kentinden Suriye'ye oradan Hatay'a kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Irak Türkmenleri, 3 gün yağmur altında yemek yemeden yürüdüklerini söyledi.

DEAŞ'TAN KAÇIYORLAR

Telaferli Türkmenlerden biri, "Telafer'den geliyoruz, hiçbir isteğimiz yok, Erdoğan büyüğümüz bize kapıların açık olduğunu söyledi, bunun üzerine geldik, Azez'den bu yana 3 gündür yağmur altında yürüyoruz. Telafer'de savaş vardı, DEAŞ gelmişti, onun için kaçtık, 3 gündür de aç, susuz dağlardayız." dedi.

Polisin durdurduğu araçtan 'dram' çıktı

Türkmenler, ıslak ve çamurlu elbiseleri yenileriyle değiştirildikten sonra konaklama kampına götürülürken, polis göçmenleri taşıyan minibüsün kaçan şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

FETÖ'nün cuntacıları halkın önünden geçirilecek

82
Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

Donald Trump ile Suudi Kral Selman'ın kılıç dansı İZLE

144
Bülent Arınç AK Parti kongresinde

Bülent Arınç AK Parti kongresinde

101
AK Parti'de kongre günü heyecanı

AK Parti'de kongre günü heyecanı

95
Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

Olympiakos taraftarları Beyoğlu'nda taşkınlık çıkardı

41
Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

Trump'ın kızı Ivanka babasını yalnız bırakmadı

57
AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

AK Parti kongresinde FETÖ, PKK ve DEAŞ karşıtı sloganlar

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM