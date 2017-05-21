Polisin durdurduğu araçtan 'dram' çıktı

Hatay'ın merkez Antakya İlçesi'nde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği sürücü, 27 AG 129 plakalı minibüsü ile kaçmaya başladı.

Polislerle çıkan kovalamaca ardından lastiği patlayan minibüs, yaklaşık 2 kilometre uzakta zeytin tarlasında kaza yapmış halde bulundu.

3 GÜNDÜR AÇ OLAN 51 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Sürücüsü kaçan minibüsten Iraklı çoğu kadın ve çocuk, 51 kaçak göçmen çıktı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçaklar 3 günden bu yana bir şey yemediklerini söyleyince kendilerine yemek ve su dağıtıldı.

Irak'ın Telafer kentinden Suriye'ye oradan Hatay'a kaçak yollarla giriş yaptığı belirlenen Irak Türkmenleri, 3 gün yağmur altında yemek yemeden yürüdüklerini söyledi.

DEAŞ'TAN KAÇIYORLAR

Telaferli Türkmenlerden biri, "Telafer'den geliyoruz, hiçbir isteğimiz yok, Erdoğan büyüğümüz bize kapıların açık olduğunu söyledi, bunun üzerine geldik, Azez'den bu yana 3 gündür yağmur altında yürüyoruz. Telafer'de savaş vardı, DEAŞ gelmişti, onun için kaçtık, 3 gündür de aç, susuz dağlardayız." dedi.

Türkmenler, ıslak ve çamurlu elbiseleri yenileriyle değiştirildikten sonra konaklama kampına götürülürken, polis göçmenleri taşıyan minibüsün kaçan şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.