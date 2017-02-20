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Polisin elinden kaçan hırsız 9 ay sonra yakalandı

Banka soygunu girişimde bulunan şahıs 9 ay sonra polisi karşısında görünce ''Siz beni unutmadınız mı'' dedi.

20.02.2017 - 15:29
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 20 Mayıs 2016'da Beyoğlu'nda bir banka şubesine gelerek soygun yapmak isteyen, polislerin olay yerine gelmesi üzerine kaçan kişinin kimliğini, olaydan kısa süre sonra tespit etti.

9 AY SONRA YAKALANDI

Polis ekipleri, tüm aramalara rağmen bulunamayan şüphelinin, Kadıköy'de bir iş yerinde çalıştığını öğrendi. İş yerine yapılan operasyonda, şüpheli F.E. (43) gözaltına alındı.

SİZ BENİ UNUTMADINIZ MI

Olaydan 9 ay sonra yakalanan F.E'nin polisleri karşısında görünce, "Ağabey, beni unutmadınız mı?" dediği öğrenildi.

Polisin elinden kaçan hırsız 9 ay sonra yakalandı

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