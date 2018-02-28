Başkent Ankara'nın Keçiören ilçesinde polisin ekipleri elinde çaldıklarıyla kaçan bir hırsızı kovaladı. Olayı fark eden bir motosiklet sürücüsü hırsızı takip etti ve saklandığı yerin arka tarafına hareket etti.

Hırsızı gören motosiklet sürücüsü polisleri çağıracağı sırada hırsız kaçmaya başladı. Zanlıyı gören motosiklet sürücüsü bu kez kendisi kovalamaya başladı ve yakalamayı başardı. Hırsızı yakalayan sürücü, polis ekiplerini bekledi ve teslim etti.

Polisin kovaladığı hırsızı motosikletli genç yakaladı VİDEO