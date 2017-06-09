Polisin kumar baskınında kaçarken çatıdan düşüp öldü

Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda polisin binaya yaptığı kumar baskınında binada bulunanlardan polisin geldiğini fark eden 30 yaşındaki İrfan Özel, üç katlı binanın çatısına çıkarak kaçmak istedi.

ÇATIDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada dengesinin kaybederek toprak zemine düşen Özel ağır yaralandı.

İrfan Özel'in düştüğünü görenlerin haber vermesiyle sağlık ekibi geldi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İrfan Özel, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.