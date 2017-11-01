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Polisin şiddet uyguladığı hemşireye 500 bin dolar tazminat

ABD'de bilinci kapalı hastadan kan alınmasını önlemek istediği için gözaltına alınan hemşireye 500 bin dolar tazminat verilecek.

01.11.2017 - 10:25
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ABD'nin Utah eyaletinde, polisin, bilinci yerinde olmayan bir hastadan kan örneği alınmasını önlemek istediği için gözaltına alınan hemşire Alex Wubbels, 500 bin dolar tazminat alacak.

Polisin şiddet uyguladığı hemşireye 500 bin dolar tazminat

Wubbels, yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da bir trafik kazasının ardından bilinci kapalı bir hastadan kan örneği alınmasını isteyen Dedektif Jeff Payne'ye engel olmak istediğini belirterek bunun üzerine gözaltına alındığını ve polis arabasına kadar sürüklendiğini, olanların polis kamerasınca kaydedildiğini anlattı.

ABD'de hemşireye kan örneği gözaltısı- VİDEO

500 BİN DOLAR TAZMİNAT ÖDENECEK

Wubbels'ın avukatı Karra Porter, Salt Lake kent yönetimi ve Wubbels'ın çalıştığı hastaneyi işleten Utah Üniversitesi yönetimiyle hemşire arasında anlaşmaya varıldığını ve söz konusu kurumların hemşireye toplam 500 bin dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı.

Alacağı paranın bir kısmını, polis kamerası görüntülerini almak isteyen mağdurlara hukuki yardım için kullanacağını çünkü bu tür olaylarda görüntülerin önemli olduğunu belirten Wubbels, "Gerçekleri bilmek herkesin hakkı ve görüntüleri izlediğinizde gerçeğe ulaşıyorsunuz." dedi.

Polisin şiddet uyguladığı hemşireye 500 bin dolar tazminat

TAZMİNATIN BİR KISMI KAMPANYA İÇİN KULLANILACAK

Wubbels, tazminatın bir kısmını da görevlerini icra ederken fiziksel ve sözlü istismara maruz kalan hemşireler için kampanya düzenlemek için kullanacağını, bir kısmını da bir hemşire birliğine hibe edeceğini kaydetti.

POLİS GEÇEN AY GÖREVDEN ALINMIŞTI

Alex Wubbels, olayın ardından ceza almadan serbest bırakılmıştı. Ancak yaşananlardan dolayı psikolojisinin zarar gördüğünü ifade eden Wubbels, olaya dair görüntüleri emniyetten almış ve yayınlamıştı. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırmıştı. Dedektif Payne de geçen ay görevden alınmıştı.

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