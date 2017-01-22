Polisin silahını almaya çalışan hırsız bacağından vuruldu

Olay saat 04.30 sıralarında Meşrutiyet Mahallesi, Şair Nigar sokakta saat meydana geldi. Akkavak sokakta bulunan bir hediyelik eşya dükkanına giren Yavuzhan Küsnek (19), bir miktar ziynet eşyası aldıktan sonra kaçmaya başladı.

POLİSİN SİLAHINI ALMAYA ÇALIŞINCA BACAĞINDAN VURULDU

Polis ekiplerinin kendisini fark ettiğini anlayan şahıs daha sonra 100 metre ilerideki Şair Nigar sokakta polis tarafından yakalandı. Küsnek yaşanan arbedede polisin silahını almaya çalışırken bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.