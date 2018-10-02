Polisin son anda kurtardığı çocuk gelin: Ben istedim

Adana'da 30 Eylül Pazar günü Yüreğir ilçesi, Güzelevler Mahallesi’nde ilkokuldan sonra eğitimini sürdürmeyen 16 yaşındaki K.A. ile askerden yeni gelen 23 yaşındaki İ.G.’yi aileleri evlendirmek için düğün davetiyesi bastırdı.

İHBAR EDİLDİ

Evlerinin önündeki düğünü gören ve kız çocuğunun yaşının küçük olduğunu bilen bir kişi 155 Polis İmdat hattını arayarak "Burada bir kız çocuğu yaşı küçük olmasına rağmen ailesi tarafından evlendiriliyor" ihbarında bulundu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Bu ihbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Düğünü basan polis kız çocuğunun kimlik kontrolünü yaparak yaşının 16 olduğunu belirleyip düğünden aldı. Damat İ.G. ise küçük yaşta çocukla evlenmekten, damadın babası Ekrem G. çocuk gelin almaktan, kızın anne ve babası da küçük yaştaki kızlarını evlendirmek suçlamasıyla gözaltına alındı.

AİLELER "DÜĞÜN DEĞİL NİŞAN" DEDİ

Polis merkezine götürülen aileler düğün yapmadıklarını, nişan yaptıklarını ileri sürerek, kız çocuklarını 18 yaşını doldurunca evlendireceklerini söyledi. Anne ve babalar bu ifade üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ, KENDİM İSTEDİM"

Kız çocuğu ise 2 yıldır İ.G.’yi sevdiğini kendi rızasıyla nişanlandığını belirterek, "İ.G. askerden geldi, birbirimizi seviyoruz, ailem beni zorla evlendirmiyor ben kendi isteğimle nişanlanıyordum. Bugün zaten düğün yapmıyoruz nişanlanıyoruz, 2 yıl sonra düğün yapacağız." dedi.

DAVETİYEDE DÜĞÜN YAZIYORDU

Polisin davetiyenin üzerinde düğün yazdığını hatırlatması üzerine, kız çocuğunun davetiyenin yanlış basıldığını söylediği öğrenildi.

DEVLET KORUMASINI REDDETTİ

Ayrıca kız çocuğu devlet korumasını reddederek ailesine gitmek istediğini söyledi ancak devlet kız çocuğunu savcılık kararıyla koruma altına alarak sevgi evlerine yerleştirdi.