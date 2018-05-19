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Polisin uyuşturucu operasyonunda pitbull dehşeti

İzmir’de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, uyuşturucu sattığı iddia edilen şahıs, pitbull köpeğini polislere saldırtırken, bir polis köpeğin ısırması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı

İHA | 19.05.2018 - 10:32..
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İzmir'in Torbalı İlçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Edinilen bilgiye göre, emniyet güçleri belirledikleri eve operasyon düzenlemek üzere hareket geçti.

Polisin uyuşturucu operasyonunda pitbull dehşeti

SALDIRGAN KÖPEK VURULDU

Emniyet güçlerini karşısında gören uyuşturucu sattığı ve kullandığı İddia edilen İ.G. isimli şahıs, polislerin eve girmesine izin vermedi. İ.G. adlı zanlı, pitbull cinsi köpeğini devreye soktu ve köpeğini polislere saldırttı. Polisi ısıran ve bırakmayan köpeği, bir başka polis memuru silahıyla öldürerek durdurabildi.

Polisin uyuşturucu operasyonunda pitbull dehşeti VİDEO

BABA- OĞUL TEZATLIĞI

Olay sonucu İ.G. gözaltına alınırken, polis hastaneye kaldırıldı. Aynı zamanda İ.G.’nin babasının İzmir Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele Derneği Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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