Polisin vurarak yakaladığı hükümlü, tecavüzcü çıktı

24 Mayıs 2015'de merkez Seyhan İlçesi Yenibaraj Mahallesi'nde meydana gelen olayda, polisler hakkında çeşitli suçlardan 3 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Teyfik U.'yu yakalamak için çalışma başlattı. Ekipleri gören Tevfik U. koşarak sokaktaki bir apartmana girdi.

POLİSİ BIÇAKLAYARAK YARALADI, VURULARAK YAKALANDI

Binaya giren polis memuru Mustafa Akgündüz, etkisiz hale getirmeye çalıştığı Tevfik U. tarafından ayağından bıçaklandı, polis de tabancayla ateş edip, onu yaraladı.

ARAŞTIRMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Zanlı yakalanırken polisler, Teyfik U.'nun başka olaylara da karışmış olabileceğini düşünerek, araştırmayı derinleştirdi. Kan örnekleri ve olay yerindeki diğer delilleri kriminale gönderildi.

KAN ÖRNEKLERİ SPERMLERLE ÖRTÜŞTÜ

Elde edilen bulguların karşılaştırılması sonucu Teyfik U.'nun kan diğer örnekleri 11 Kasım 2010'da Niğde'nin Bor İlçesi'nde tecavüze uğrayan G.B. ve Z.Y.'den elde edilen sperm örnekleriyle uyuştu. Polis, olayı netleştirmek için, İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan zanlıdan, tekrar kan örneği aldı. Alınan örnekler, İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

2 KADINA DA TECAVÜZ ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gelen raporda alınan kan örneği ile tecavüze uğrayan kadınların üzerinden çıkan spermlerin uyuştuğu ikinci kez anlaşıldı. Hükümlüye ayrıca 2 kadına da tecavüz etmekten işlem başlatıldı.





