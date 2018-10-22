taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.676
Euro
6.5186
Altın
1221.195
Borsa
95121.99
Gram Altın
223.003

Polisin yaşatmak için seferber olduğu kız kurtarılamadı

Bodrum'daki facianın ardından 7 yaşlarındaki kız çocuğunu kucaklayıp ambulansa yetiştiren trafik polisi, sağlık ekiplerinin kalp masajını gözyaşlarıyla izledi. Çocuk, yoğun çabaya rağmen kurtarılamadı

AA | 22.10.2018 - 17:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Polisin yaşatmak için seferber olduğu kız kurtarılamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet sahili açıklarındaki tekne faciasında vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden polislerden Bodrum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliğinde görevli iki çocuk babası Harun Kılıçoğlu'nun, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan kız çocuğunu kucağına alarak sağlık ekiplerine yetiştirme çabası takdir topladı.

YAŞAMASI İÇİN BÜYÜK ÇABA SARF ETTİ

Duygu yüklü anların yaşandığı olayda, sağlık ekiplerinin hazır beklediği sahil şeridinde yaklaşık 100 metre var gücüyle koşan Harun Kılıçoğlu, çocuğu kurtarabilmek için tüm gayretini sarf etti.

Polisin yaşatmak için seferber olduğu kız kurtarılamadı

Çevreden bir şeyler soranlara "Durun bir dakika" diyerek koşmaya devam eden Kılıçoğlu, "Sağlıkçı var mı? Çabuk olalım, sağlıkçı gelsin." diyerek müdahaleyi hızlandırmaya çalıştı.

Ambulansın yanına geldiğinde gücü tükenen ve burada kız çocuğunu bir vatandaşa teslim eden Kılıçoğlu, "Çabuk çabuk, yetiştirelim." diye feryat etti.

Bodrum'da mülteci teknesi battı

KALP MASAJINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

AA muhabiri, anbean takip ettiği polis Kılıçoğlu'nun, sağlık ekiplerinin kız çocuğunu kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştığı sırada gözyaşı dökmesine de tanıklık etti.

Polisin yaşatmak için seferber olduğu kız kurtarılamadı

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KIZ KURTARILAMADI

Ancak sağlık ekiplerinin hayatta kalması için yoğun çaba harcadığı kız çocuğu, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Polisin yaşatmak için seferber olduğu kız kurtarılamadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

Cemal Kaşıkçı cinayetinde konsoloslukta yaşananlar

101
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı

101
CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

CHP ile İyi Parti Ankara ittifakı için görüşüyor

94
Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

Pascal Nouma'nın yeni sevgilisi evli

64
Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

Parke taşlarının üzerine asfalt döken Kartal belediyesi konuştu

179
F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

F.Bahçeli futbolcuların 'birlik yemeği' işe yaramadı

86
Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM