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'Polisiz' diyip hırsızlık yapanlar yakalandı

Aksaray'da 31 yaşındaki İmdat A. evine sivil kıyafetle gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından soyuldu.

DHA | 18.09.2018 - 16:52..
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Geçen 14 Eylül Cuma günü Aksaray Pınar Mahallesi'nde sivil kıyafetli 4 kişi, sabah saatlerinde İmdat A.'nın evine gelerek polis olduklarını ve evde arama yapacaklarını söyledi.

"İNCELEYECEĞİZ" DİYEREK ÇALDILAR

İmdat A.'nın eve girmelerine izin verdiği şüpheliler, arama sırasında tüm eşyaların yerini öğrendi. İçeride değerli eşya ve para arayan şüpheliler sonuç alamayınca, fotoğraf makinesi, kurusıkı tabanca, cep telefonu ve telefona ait sim kartını, inceleyeceğiz diyerek alıp gitti. Olayın ardından durumdan şüphelenen İmdat A., polisi arayınca dolandırıldığını anladı.

POLİS, KAMERA KAYITLARINDAN BULDU

Çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının, şüphelilerin beyaz renkli bir otomobille ayrıldıklarını söylemesi üzerine, bölgedeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyip, aracın marka ve plakasını tespit etti. Aracın İsmail Y.'ye ait olduğu saptandı.

BİR KİŞİ SERBEST KALDI

Olaydan bir gün sonra Sultanhanı ilçesine operasyon düzenleyen polis, şüphelilerden İsmail Y. ve otomobili kullanan Yusuf G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerden İsmail Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Yusuf G. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki kişinin ifadesinin ardından dün gözaltına alınan diğer şüpheliler Numan A. ve Suriye uyruklu Luay B. de yapılan sorgunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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