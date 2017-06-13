Polisle çatışan hırsız vurularak yaralı ele geçirildi

Olay bu gece sabaha karşı Çamaş İlçesi'ne bağlı Taşoluk Mahallesi üzerinde meydana geldi. Bölgede artan hırsızlık olayları üzerine jandarma, ihbar üzerine 42 yaşındaki A.E., 37 yaşındaki N.Ş. ve 72 yaşındaki A.A. takibe aldı. Şüpheliler, polis bölgesine giriş yapınca devreye bu kez polis girdi. İlçe merkezinde bir fındık tüccarının deposuna giren 3 şüpheli, kasayı açarken, polis tarafından suçüstü yakalandı.

TESLİM OL ÇAĞRISINA ATEŞLE KARŞILIK VERDİ

Polisin 'teslim ol' çağrısına tabancayla ateşle karşılık verildi. Çıkan çatışmada N.Ş. vurularak yaralandı. Olay yerinde 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan, N.Ş. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

N.Ş.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. A.E. gözaltına alınırken, A.A. kaçtı. Şüphelilerin olayda kullandığı 7.65 milimetre çapındaki tabancaya da el koyuldu. Kaçan A.A.'nın yakalanması için çalışmalar sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



















