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Polisle yapılan iş birliği dolandırıcıları yakalattı

Bursa’da, dolandırmak istedikleri çiftin oyununa gelen telefon dolandırıcıları, içinde para olduğunu sandıkları kağıt dolu poşeti teslim alırken polis tarafından suçüstü yakalandı.

İHA | 06.01.2018 - 15:25..
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Bursa’da, Osmangazi’ye bağlı Hüdavendigar mahallesinde ikamet eden N.D. ile eşi Ş.D’yi bir kişi ev telefonundan arayarak, kendisini komiser olarak tanıttı. Kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini belirten telefondaki şahıs, evde bulunan altın ve paraları hazırlamalarını istedi. Telefon dolandırıcılarıyla karşı karşıya olduklarını anlayan çift, hemen 155 polis ihbar hattını aradı.

POLİSLE İŞ BİRLİĞİ YAPTILAR

Bursa Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri çiftle irtibata geçerek, dolandırıcı şahıslarla ailenin irtibatını kesmemesini sağladı. Çift, polisle iş birliği yaparak, dolandırıcılara bankada yüklü miktarda paraları olduğunu söyledi.

Polisle yapılan iş birliği dolandırıcıları yakalattı

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Uyanık çift, poşet içine konulmuş kağıt parçalarıyla bankaya girip, para çekmiş gibi dışarı çıkarak dolandırıcılarla buluştu. Dolandırıcı İ.Ö, poşeti aldığı sırada gerçek polisler tarafından suçüste yakalandı.

İ.Ö. ile birlikte çalışan M.K. de yakalanırken aynı şahısların daha önce de G.V. isimli vatandaşı 24 bin lira ve 3 bin 300 eoru dolandırdıkları ortaya çıktı. Yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların adliye sevki sırasında çekilen görüntülerde polislerin dalga geçerek "Geç başkomiserim." diyerek arabaya bindirdiği görülüyor.

Polisle yapılan iş birliği dolandırıcıları yakalattı

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