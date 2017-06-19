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Polisler mısır tarlasındaki keneviri sırtında taşıdı

Adana'da polis ekipleri mısır tarlasından söktükleri 567 kök hintkenevirini sırtlarında taşıyarak topladı, tarla sahibi ise gözaltına alındı

19.06.2017 - 11:11
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Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Zeytinli Mahallesi'nde bulunan mısır tarlası içinde hintkeneviri olduğu ihbarı geldi.

567 KÖK

Tarlaya gelen ekipler, mısırların arasında boyları 2.5 metreye ulaşan 567 kök hintkeneviri buldu.

SIRTLARINDA TAŞIDILAR

Tarım işçisi gibi çalışan polisler kenevirleri kazma kürekle söküp, sırtlarında taşıyarak tarladan çıkardı.

Gözaltına alınan tarla sahibi Ahmet K. kenevirlerden haberinin olmadığını söyledi. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Polisler mısır tarlasındaki keneviri sırtında taşıdı VİDEO

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