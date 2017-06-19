Polisler mısır tarlasındaki keneviri sırtlarında taşıdı

Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Zeytinli Mahallesi'nde bulunan mısır tarlası içinde hintkeneviri olduğu ihbarı geldi.
Tarlaya gelen ekipler, mısırların arasında boyları 2.5 metreye ulaşan 567 kök hint keneviri buldu.
POLİSLER SÖKÜP ÇIKARDI
Tarım işçisi gibi çalışan polisler kenevirleri kazma kürekle söküp, sırtlarında taşıyarak tarladan çıkardı.
Gözaltına alınan tarla sahibi A.K. kenevirlerden haberinin olmadığını söyledi. Şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.