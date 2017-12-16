Polisler motosiklete vurup kaçan sürücünün peşinde

Gece saat 02:00 sularında Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında, motosikletin sürücüsünün arkasındaki arkadaşı Mustafa Onur yaralandı. Motosiklet sürücüsüne çarptıktan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için çalışma başlatıldı.

MOBESE KAMERALARI İNCELENECEK

Motosiklet sürücüsü Alper Derindağ ve arkadaşı Mustafa Onur'un kendilerine çarpan otomobilin plakayı alamadığı belirtildi. Olay yerine gelerek inceleme başlatan emniyet görevlileri, mobese kameralarının kayıtlarına bakacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.





YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle savrulan motorun arkasında oturan Mustafa Onur yaralanırken, motoru kullanan Alper Derindağ kazadan yara almadan kurtuldu. Onur'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldıktan sonra Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Onur'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.