Polisler öğrencileri uyuşturucudan korumak için devrede

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde kontroller gerçekleştirildi. Gençleri kötü alışkanlıklardan korumak için denetim yapan polislerden okul yöneticileri de oldukça memnun.

KONTROLLER YAPILIYOR

Alparslan Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet Lisesi önünde uygulama yapan polis ekipleri, okul etrafında dolaşan ve durumları şüpheli görülen kişilerin kimlik bilgilerini inceledi. Uygulamada, okul çevrelerinde yer alan parklar, metruk binalar, oyun alanları ve internet kafeler de ekiplerce kontrol edildi.

"UYGULAMAYI YARARLI BULUYORUZ"

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Sait Gürek, yaptığı açıklamada, okulların güvenliği açısından buygulamaların çok önemli olduğunu söyledi. Denetimler sayesinde okulla alakası olmayanların okul çevresinde barınamadıklarını anlatan Sait Gürek, "Güvenlik güçlerimizin sürekli denetim yapması çok güzel. Okulla alakası olmayan insanlar okul önlerine gelmemiş oluyor. Eğitimciler olarak desteklediğimiz bu uygulamayı, eğitim öğretim açısından faydalı buluyoruz" dedi.