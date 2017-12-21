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Polisler TEM'de kimyasal madde yüklü tankeri kurtardı

Düzce'de kimyasal madde yüklü tankeri kontrol eden polis memuru, balataların kızardığını fark etmesi üzerine erken müdahalesiyle faciayı önledi.

DHA | 21.12.2017 - 01:27..
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Düzce'deki TEM oto yolunun çıkışanda kimyasal madde yüklü bir tanker polislerin çevirmesine takıldı. Emniyet görevlilerin dikkati ile fark edilen balataların kızarması, yangın çıkmadan önlendi.

Polisler TEM'de kimyasal madde yüklü tankeri kurtardı

POLİS MEMURU FARK ETTİ

Olay gece saatlerinde, TEM otoyolu Düzce gişelerinde meydana geldi. Yusuf Tepe idaresindeki 34 TP 1189 plakalı kimyasal madde yüklü tanker, gişelerden çıkış yaptı. Gişelerin önünde bulunan trafik polisi Tunay Demir, aracın arka lastiklerinde balataların kızardığını fark etti.

Polis memuru, tanker sürücüsünü durdurarak yangın söndürme tüpü ile kızaran balatalara müdahale etti. Bu sırada haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi su tutarak balataları soğuttu. Polis memurunun dikkati sayesinde araç yanmaktan kurtulurken, olası bir faciadan da dönüldü.

Polisler TEM'de kimyasal madde yüklü tankeri kurtardı VİDEO


Polisler TEM'de kimyasal madde yüklü tankeri kurtardı

YANGIN ÇIKMADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Olay sonrası Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Kayhan Çetin'e bilgi veren polis memuru Tunay Demir, "Tankerin arka balatalarının kızardığını görünce yangın tüpleri ile müdahale ettik. Yangın çıkmadan balatalar soğutuldu" dedi.

Polisler TEM'de kimyasal madde yüklü tankeri kurtardı

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