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'Polislere acıyacak değiliz' tweeti atan uzman kovuldu

Edirne Valiliği, Serkan Özgücü'nün görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

DHA | 22.12.2016 - 14:40
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KOSGEB Edirne Şubesi'nde uzman olarak çalışan Serkan Özgücü, İstanbul'da 38'i'si polis 44 kişinin şehit olduğu terör saldırısı ardından 'Serkan Edir' adıyla kullandığı Twitter hesabında, 'Polislere acıyacak değiliz. Hele Çevik Kuvvetse para karşılığı düzenin bekçiliğini yapıyorlarsa başlarına bir şey gelince ağlamayacaklar' diye yazdı.

MAHKEME SERBEST BIRAKTI

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yazının tespit edilmesi ardından mahkeme kararıyla Serkan Özgücü'nün evine Terörle Mücadele Şubesi ve Çevik Kuvvet Şubesi ekiplerince baskın düzenlendi. Özgücü, 'Terör propagandası yapmak, suçu ve suçluyu övmek' suçlamasıyla gözaltına alındı ve polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkeme Özgücü'yü adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

'Polislere acıyacak değiliz' tweeti atan uzman kovuldu

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Valilikten yapılan açıklamada, şöyle dedi: "İstanbul'da Çevik Kuvvet Polislerine yönelik bombalı saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınarak çıkarıldığı adli makamlar tarafından adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı kararı ile serbest bırakılan; KOSGEB te KOBİ uzmanı olarak çalışan S.Ö., KOSGEB Başkanlık makamı tarafından yürütülen idari soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılmıştır."

'Polislere acıyacak değiliz' tweeti atan uzman kovuldu

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