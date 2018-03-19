Polisleri görünce arabasının lastiğini değiştirmeye kalktı

Düzce'de dün öğleden sonra, aracının içerisinde sızan kişiyi görenler, polis ve 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ile polisler, aracında sızan kişiye müdahale etti.

ARABANIN LASTİĞİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİ

Sağlık ekibinin kontrolünün ardından polis, F.A.'dan araçtan inmesini istedi. Aracından inen F.A.'nın patlak lastiğini değiştirmeye çalışması dikkat çekti.

Sağlık ekibine teslim edilen F.A., tedavisi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİNİN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

F.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde, 'uyuşturucu madde kullanmak ve satmak' suçundan arandığı tespit edildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.