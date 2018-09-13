Polisleri ve mültecileri taşıyan otobüs devrildi

Düzensiz göçmenleri taşıyan otobüste refakat için bulunan polisler de yara aldı. Aksaray-Ankara karayolunun 40. kilometresinde kontrolden çıkarak devrilen araçta 17'si polis 22'si göçmen ve 2'si şoför toplam 41 kişi yaralandı.

İKİ POLİSİN DURUMU CİDDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray'daki bazı hastanelere kaldırıldı. Bu kişilerden iki polis ve bir göçmenin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

SURİYELİ GÖÇMENLER HATAY'A GÖTÜRÜLÜYORDU

Kaza sonrası otobüste sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.