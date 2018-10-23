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Polislerin üzerine süren ehliyetsiz sürücü yakalandı

Adana'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Gaziantep yoluna giren araç, Yüreğir çıkışında yakalandı.

İHA | 23.10.2018 - 08:39..
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Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri cipe ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarısına rağmen durmayan cip sürücüsü polislerin üzerine aracını sürerek kaçtı.

Polislerin üzerine süren ehliyetsiz sürücü yakalandı


2 KİŞİ YAKALANDI CİP TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyoluna giren cip, kaçmayı sürdürdü. Peşindeki polis ekipleri, otoyolun Yüreğir çıkışında aracın önünü keserek yakaladı. İki şüpheli polis tarafından araç içerisinden indirilirken Ç.K.’ın alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Sürücü Ç.K.’ya 7 bin 240 TL para cezası kesilirken, cipi trafikten men edildi.

Polislerin üzerine süren ehliyetsiz sürücü yakalandı

Polislerin üzerine süren ehliyetsiz sürücü yakalandı VİDEO


GAZETECİYE FOTOĞRAFLARI SİLDİRDİ

Araç içerisinde bulunan sürücünün arkadaşı T.K., olayı görüntüleyen gazetecileri fark edince yanlarına gitti.

Daha sonra bir gazetecinin elini omzuna atarak, fotoğraf makinasında bulunan görüntüleri zorla sildirmesi dikkati çekti. Durumu fark eden polis ekipleri, T.K.’yı gazetecilerin yanından uzaklaştırdı.

Polislerin üzerine süren ehliyetsiz sürücü yakalandı


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