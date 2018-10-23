Seyhan ilçesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri cipe ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin uyarısına rağmen durmayan cip sürücüsü polislerin üzerine aracını sürerek kaçtı.
2 KİŞİ YAKALANDI CİP TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyoluna giren cip, kaçmayı sürdürdü. Peşindeki polis ekipleri, otoyolun Yüreğir çıkışında aracın önünü keserek yakaladı. İki şüpheli polis tarafından araç içerisinden indirilirken Ç.K.’ın alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi.
Sürücü Ç.K.’ya 7 bin 240 TL para cezası kesilirken, cipi trafikten men edildi.
Polislerin üzerine süren ehliyetsiz sürücü yakalandı VİDEO
GAZETECİYE FOTOĞRAFLARI SİLDİRDİ
Araç içerisinde bulunan sürücünün arkadaşı T.K., olayı görüntüleyen gazetecileri fark edince yanlarına gitti.
Daha sonra bir gazetecinin elini omzuna atarak, fotoğraf makinasında bulunan görüntüleri zorla sildirmesi dikkati çekti. Durumu fark eden polis ekipleri, T.K.’yı gazetecilerin yanından uzaklaştırdı.