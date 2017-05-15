Polislik başvurusu için son 3 gün

Sistemde yaşanan sorunlar nedeniyle lise mezunu polis alımı başvurusunda aksaklıklar yaşanan adaylar, sorunun çözülmesini bekledi. Polis Akademisi Başkanlığı, bu sorunun çözüldüğüne dair detayları yayımladı.

BAŞVURU NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

Adaylar, PMYO Giriş Sınavına 08-18 Mayıs 2017 tarihleri arasında www.pa.edu.tr adresi üzerinden e-devlet kapısı hesapları ile başvuruda bulunacaklardır. E-devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir. E-devlet kapısı şifresi, yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. www.pa.edu.tr adresine giriş yapan adaylar iletişim bilgilerini eksiksiz doldurarak başvuru yapacaklardır.