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Polislik sınavında soruları çalan FETÖ'cülere gözaltı

2011'de polislikten komiserliğe geçiş sınavında FETÖ'den soruları çalan 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

DHA | 25.07.2018 - 10:18..
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Polislik sınavında soruları çalan FETÖ'cülere gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011'deki polislikten komiserliğe geçiş sınavına ilişkin yürütülen soruşturmalar çerçevesinde farklı tarihlerdeki 5 operasyonda gözaltına alınanların ifadelerine başvuruldu.

34 GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bu kapsamda etkin pişmanlıktan faydalanan bazı zanlıların verdikleri ifadelerle soruların ele geçirilmesi ve dağıtılmasında yeni isimlere ulaşıldı.

İncelemelerin ardından 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

22 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 34 kişinin yakalanması için Ankara merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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