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Polisten Adanalı kadınlara camide eğitim

Adana Emniyet Müdürlüğü, 2 yıl içinde şehirdeki tüm kadınlara "Anneyi aydınlat toplum aydınlansın" ilkesiyle güvenlik eğitimi verecek.

İHA | 06.12.2017 - 09:30..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü hem suçun oluşmaması hem de suçlulara karşı çocukların ve ailelerin nasıl önlem alması gerektiği konusunda ‘Bilinçli Kadın Bilinçli Toplum’ projesi geliştirerek Adana’daki tüm kadınları bilgilendirmeye başladı.

Polisten Adanalı kadınlara camide eğitim

EV HANIMLARINA BÜTÜN GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ANLATTILAR

Polis camide, halk eğitim merkezlerinde ve belediyelere bağlı meslek edindirme merkezlerinde kapkaç, yankesicilik, dolandırıcılık, soba-doğalgaz zehirlenmesi, kilitlerin güvenli hale getirilmesi, uyuşturucu kullanma, cinsel istismar, kadına şiddet ve çilingir çağrılmasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında kadınlara bilgi verdi.

Polisten Adanalı kadınlara camide eğitim- VİDEO

Yaklaşık 30 kadınla bir araya gelen polis onlara hangi olayların suç olduğunu, zanlılardan nasıl uzak durmaları gerektiğini, çocuklarının kötü alışkanlıklar edinmemesi için onlara annenin nasıl davranması gerektiğini, yolda yürürken kapkaça uğramamak için çantayı hangi kolda taşımaları gerektiğini slayt eşliğinde örneklerle anlattı.

Polisten Adanalı kadınlara camide eğitim

"DAHA BİLİNÇLİ BİRER BİREY OLMALARINA YARDIMCI OLACAK"

"Bir anneyi aydınlat ki toplum aydınlansın" ilkesiyle yola çıkan polisler şu bilgilere yer verdi:
"Çocuklarımız gelişme çağında birçok farklı unsurun etkisinde kalmaktadır. Bunlardan bazıları yaşanılan çevre, arkadaş ortamı ve en önemlisi ise ailedir. Çocuğun yetişmesinde, bilinçli ve faydalı birer birey olmalarında ailenin ve özellikle annelerin rolü tartışılmaz düzeydedir. Anneler çocuklarının suç örgütleri tarafından kandırılmalarının ve kullanılmalarının önüne geçebilecek en önemli faktördür.

Ayrıca ev hanımlarımızın evlerde kapıdan satış ve falcılık türü dolandırıcılık suçlarına, sokaklarda kapkaç ve yankesicilik türü olaylara sıkça maruz kaldıkları bilinmektedir. Bu nedenle, kadınlara yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması hem çocuklarımızın daha bilinçli birer birey olmalarına, hem de kadınların maruz kaldığı suçların önüne geçilmesine katkı sağlayacaktır."

Polisten Adanalı kadınlara camide eğitim

PROJE 2 YIL SÜRECEK

Polis 2 yıl içinde Adana’daki bütün kadınlara bu yöntemle ulaşıp zanlılara karşı bilgilendirmeyi hedefliyor.

Polisten Adanalı kadınlara camide eğitim

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