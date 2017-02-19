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Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

Eve baskın düzenleyen polislere "Beni gözaltına alamazsın" diyen FETÖ'cü Sadrettin Sarıkaya, polisten aldığı cevapla sustu.

19.02.2017 - 11:30
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İstanbul İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, meslekten ihraç edilen hâkim Dursun Ali Gündoğdu ile yine ihraç edilen savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen’in Başakşehir, Kayaşehir bölgesinde kaldıkları yönünde bilgi aldı.

3 GÜN TAKİP EDİLDİ

Bölgede yürütülen araştırmalar sırasında sokakta ilk olarak eski savcı Adnan Çimen görüldü. Çimen takip edilerek gizlendiği ev belirlendi. 3 gün eve girip çıkanlar takip edildi.

Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

Çimen’in ardından aynı bölgede başka bir evde de eski hâkim Dursun Ali Gündoğdu ile eski Savcı Sadrettin Sarıkaya’nın gizlendiği belirlendi. İkinci evi kiralayan Dursun Ali Gündoğdu’nun teyzesinin oğlu Erol Yılmaz İrfanoğlu’nun eve erzak taşıdığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Kaçaklardan Adnan Çimen önceki akşam Bakırköy’de yolda yürürken yakalandı. Ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Kayaşehir’deki eve eş zamanlı baskın düzenledi. Dursun Ali Gündoğdu ve Sadrettin Sarıkaya ters kelepçe takılarak gözaltına alındı.

Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

Dursun Ali Gündoğdu

SEN BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUN

Gündoğdu’nun teyzesinin oğlu İrfanoğlu da gözaltına alındı. Eski savcı Sarıkaya kendisini gözaltına alan polise, “Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Beni gözaltına alamazsın” dedi.

POLİSİN CEVABIYLA SUSTU

Bunun üzerine de polis de Sarıkaya’ya, “Kim olduğunuzu bildiğim için gözaltına alıyorum” diye yanıt verdi.

Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

Sadrettin Sarıkaya

YUNANİSTAN'A KAÇACAKLARDI

Gündoğdu ile Sarıkaya’nın yakalandığı evdeki iki boş pasaporta, “Ramazan Karahan” adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve internet bağlantısını sağlayan pasportlara el konuldu. Şüphelilerin Yunanistan’a kaçmak üzere hazırlık yaptıkları belirtildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, Gündoğdu, Sarıkaya ve Çimen için iki gün ek gözaltı süresi verdi.

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