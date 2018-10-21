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Polisten HDP'li milletvekiline ayar

Beraberindeki grupla PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen Kandil'in vekiline polis gereken cevabı verdi.

AA | 21.10.2018 - 15:37..
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Polisten HDP'li milletvekiline ayar

Diyarbakır'da, 1 Ekim 2018 günü kaydedilen görüntülere göre, PKK'lı teröristin cenazesine katılmak isteyen ve aralarında HDP Milletvekili Saliha Aydeniz'in de olduğu gruba polis izin vermedi.

Bu sırada milletvekili Aydeniz, güvenlik güçlerine, "Bu mu terörizm, yoksa benim cenazeye gitmem mi terörizm? Şu yaptığınıza bakar mısınız? Bu kadar korkaksınız." diye bağırdı.

"DEVLET MEMURUNA HAKARET ETMEYİN LÜTFEN"

Bunun üzerine güvenlik şube müdürü, Aydeniz'e "Devlet memuruna hakaret etmeyin lütfen. Korkak sizsiniz, devlet memuruyla bu şekil konuşamazsınız." dedi.

Polis amirinden HDP'li milletvekiline ayar ViDEO

"DİYARBAKIR'IN BU KADAR ÇOK SORUNU VAR ONLARLA İLGİLEN"

Aydeniz'in "Beni engelleyemezsiniz. Korkaklık yapıyorsunuz." sözleri üzerine şube müdürü, şunları söyledi: "Milletvekiliyseniz milletvekilliğinizi bilin ve lütfen geri çekilin. Sen bu şekilde devletin memuruna bağıramazsın. Ben kamu görevlisiyim ve benim bulunduğum hiçbir yerde memuruma hakaret etmene müsaade etmem. Korkak sensin, müsaade etmiyorum. 'Halk' diyorsan halk orada. Madem halkını bu kadar çok düşünüyorsan Diyarbakır'ın bu kadar çok sorunu var, git onlarla ilgilen. Bu ülkenin maaşını alıyorsun, terör örgütü mensubunun cenazesine geliyorsun. Buraya gelip provokatörlük yapma. Terör örgütü mensubunun cenazesine almıyoruz."

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