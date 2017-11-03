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Polisten HDP'li Feleknas Uca'ya uyarı

Polis, HDP Milletvekili Feleknas Uca'ya, yapacağı basın açıklaması öncesinde "şehidimiz var" diyerek uyarıda bulundu.

03.11.2017 - 17:09
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Polisten HDP'li Feleknas Uca'ya uyarı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı'nca, İmralı Adası'nda hükümlü bulunan Abdullah Öcalan ile görüşme yapılabilmesi için TBMM, CPT ve Adalet Bakanlığı'na 2 bin mektup gönderildi.

Yenişehir ilçesinde bulunan PTT Ofis Şubesi'ne mektupları teslim etmek için gelen HDP Milletvekili Feleknas Uca, burada basın açıklaması yapmak istedi. Bu sırada, eylem için güvenlik önlemi alan polis memurlarından biri, Uca ile açıklama öncesi görüştü.

Polisten HDP'li Feleknas Uca'ya uyarı

"ALKIŞ VE ZILGIT İSTEMİYORUZ"

Polis, Uca'ya önce neler yapacaklarını sordu. HDP'li Uca, Öcalan ile görüşmenin sağlanması için TBMM, CPT ve Adalet Bakanlığı'na mektup göndereceklerini ve konuyla ilgili basın açıklaması yapacaklarını söyledi. Bunun üzerine polis memuru, bugün sabah saatlerinde terör operasyonunda 1 polisin şehit olduğunu belirterek, yapacakları açıklamada alkış ve zılgıt istemediklerini söyledi.

HDP'li Uca da polise, açıklama sırasında alkış ve zılgıt olmayacağını, aynı hassasiyeti kendilerinin de taşıdığını söyledi.

Polisle yaptığı görüşmenin ardından Kürtçe açıklama yapan HDP'li Uca, Öcalan ile bir an önce görüşmenin sağlanması gerektiğini söyledi. Açıklamanın ardından HDP'li Uca ile beraberindekiler, hazırladıkları mektupları TBMM, CPT ve Adalet Bakanlığı'na iletmek üzere PTT yetkilisine teslim etti.

Polisten HDP'li Feleknas Uca'ya uyarı

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