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Polisten HDP'li vekile: Tanımıyorum seni

Diyarbakır’da kayıp yakınları tarafından düzenlenmesi planlanan eyleme güvenlik güçleri izin vermedi.

İHA | 01.09.2018 - 14:58..
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Polisten HDP'li vekile: Tanımıyorum seni

polis

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı’nda kayıp yakınları tarafından her hafta düzenlenen eyleme, polis izin vermedi.

Sabah saatlerinde eylemin yapılacağı parkı boşaltıp, giriş çıkışları kapatan güvenlik güçleri, eylem için alana gelmek isteyen kayıp yakınlarını ve HDP’li milletvekillerini parka almadı.

İnsan Hakları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Raci Bilici, Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen ile bir süre görüşen güvenlik güçleri, valilik tarafından eylemin yasaklandığını söyledi.

"TANIMIYORUM SENİ"

Bu sırada bir polisin HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik’i tanımaması nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Polise "Ben vekilim" diyen Habip Eksik, "Tanımıyorum seni" cevabını aldı. Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

Polisten HDP'li vekile: Tanımıyorum seni

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Polisten HDP'li vekile: Tanımıyorum seni

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