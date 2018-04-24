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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kişiyi yaraladı

Gümüşhane'de ehliyetsiz olduğu için polis uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç kaza yaptı. Kazada 2’si polis 5 kişi yaralandı.

İHA | 24.04.2018 - 19:09..
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Gümüşhane-Trabzon karayolunda seyreden ehliyetsiz sürücü Mehmet Ezber (18) idaresindeki 29 AB 297 plakalı araç Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki polis uygulama noktasında ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı.

DOLMUŞA ÇARPARAK DURDU

Motorize yunus ekiplerince takibe alınan araç Eskibağlar Mahallesi’nde seyir halindeki 29 D 0038 plakalı dolmuşa çarparak durabildi.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kişiyi yaraladı

5 YARALI VAR

Kazada araç sürücüsü Ezber ile yanında bulunan Ömer Faruk Demir (20), yolcu otobüsünde bulunan yolcu Yunus Emre Bülbül ile aracı takip eden motorize yunus ekibindeki 2 polis memuru hafif şeklide yaralandı.

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü 5 kişiyi yaraladı

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