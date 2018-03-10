Polisten kaçan hırsız evindeki gizli bölmede yakalandı

ayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki bir evden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan R.G., M.G. ve S.Y.'nin Kayseri'de olduğunu belirledi ve zanlıların bulunduğu eve operasyon düzenledi.

GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

Zanlılardan R.G. ve M.G. evde gözaltına alınırken, ekipler diğer hırsızlık zanlısının da evde gizlenebileceği şüphesiyle arama yaptı. Yapılan aramada, mutfaktaki buzdolabının arkasına gizlenmiş küçük kapıyı bulan ekipler, gizli bölmede S.Y.'yi yakaladı.





S.Y.'nin, 2 hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.



