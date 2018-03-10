taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.915
USD
3,8112
EURO
4,6915
ALTIN
161,43
PETR
65,6100

Polisten kaçan hırsız evindeki gizli bölmede yakalandı

Kayseri polisi, Nevşehir'de hırsızlık yapan 3 şahıstan birini mutfağa yaptırdığı gizli bölmede yakaladı.

Haber Merkezi | 10.03.2018 - 09:43..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

ayseri il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki bir evden 30 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan R.G., M.G. ve S.Y.'nin Kayseri'de olduğunu belirledi ve zanlıların bulunduğu eve operasyon düzenledi.

GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

Zanlılardan R.G. ve M.G. evde gözaltına alınırken, ekipler diğer hırsızlık zanlısının da evde gizlenebileceği şüphesiyle arama yaptı. Yapılan aramada, mutfaktaki buzdolabının arkasına gizlenmiş küçük kapıyı bulan ekipler, gizli bölmede S.Y.'yi yakaladı.

Polisten kaçan hırsız evindeki gizli bölmede yakalandı


S.Y.'nin, 2 hırsızlık suçundan arandığı ve hakkında 2 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Polisten kaçan hırsız evindeki gizli bölmede yakalandı

Polisten kaçan hırsız evindeki gizli bölmede yakalandı


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Gaziantep'te motosiklet üzerinde ölümüne yolculuk
Gaziantep’te bir motosiklet sürücüsü kullandığı motosikletin üzerinde boylu boyunca uzanarak yolculuk ederek hem kendi hem de çevredekilerin yaşamını tehdit etti.
Bursa'da yürüyen merdiven kazası: 8 yaralı
Ankara'dan Bursa'ya okul gezisi için gelen öğrenciler, yukarı çıkan yürüyen merdiveninin bir anda ters yöne hareket etmesiyle dengelerini kaybetti.
Traktörle 2 yaşındaki kuzeninin üzerinden geçti
Adana’da bir kişi traktörle, tarlada uyuyakalan 2 yaşındaki kuzeninin üzerinden geçerek ölümüne neden oldu.
Ankara'da eşini öldüren sanığa iyi hal indirimi
Nizamettin Kılıçaslan'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 16 yıl 8 aya indirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Deniz Baykal Afrin'deki askerlere selam gönderdi

Deniz Baykal Afrin'deki askerlere selam gönderdi

68
Yunanistan Türkiye'yi Romanya'ya şikayet etti

Yunanistan Türkiye'yi Romanya'ya şikayet etti

143
Terör örgütü YPG'nin zırhlı aracı ele geçirildi

Terör örgütü YPG'nin zırhlı aracı ele geçirildi

69
Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

Ahmet Şık ve Murat Sabuncu tahliye oldu

101
Mehmetçik adım adım Afrin'e ilerliyor

Mehmetçik adım adım Afrin'e ilerliyor

99
Tunceli'de terörle mücadeleye MPT-76 desteği

Tunceli'de terörle mücadeleye MPT-76 desteği

23
Suudi Arabistan İngiltere'den 48 savaş uçağı alacak

Suudi Arabistan İngiltere'den 48 savaş uçağı alacak

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM