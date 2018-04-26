Esenyurt'ta dün öğle saatlerinde bir araçtan ve içerisindekilerin durumundan şüphelenen polisler, aracı durdurmaya çalıştı. Aracın içindeki 4 şüpheli şahıs polislerin peşinden geldiğini anlayınca, kaçmaya başladı.

ARACI BIRAKIP YAYA KAÇTILAR

Kısa sürede çok sayıda Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekibi şahısların son görüldüğü çevreyi abluka altına aldı. Polis ve hırsızların arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşanırken, hırsızlar çevredeki bir vatandaşın aracına da çarparak zarar verdi. Ara sokakta aracı terk edip kaçan 4 hırsızlık şüphelisi, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Polisten kaçan hırsızı tekvandocu yere serdi ViDEO

SAVURDUĞU TEKMELER HIRSIZLARDAN BİRİNE DENK GELDİ

Hırsızlar peş peşe kaçmaya başlarken, dışarıdan gelen sesler üzerine eski tekvandocu esnaf Faruk Babahan, dükkanından çıktı.

Kendisine doğru gelen şahısları durdurmak için tekme atan Babahan, ilk üç hırsızlık şüphelisine attığı tekmeleri denk getiremedi. Sonuncu hırsızlık şüphelisine tekme atan Babahan hem şüpheliyi yere düşürdü hem de kendisi yere düştü.

YAVAŞLAYAN HIRSIZ YAKALANDI

Yaralanma pahasına hırsızlık şüphelisine müdahalede bulunan Babahan, hırsızın yavaşlamasını sağladı. Polisin çevredeki dar alan çalışmasında ise şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

"CANINA BİR ŞEY OLUR DİYE HIZLI VURMADIM"

Olay anını anlatan Babahan, gürültüyü duyunca dışarıya çıktığını kaydederek, “Durdurmaya çalıştım ama çok hızlı geliyorlardı. Bir tanesine vurdum yere düştü. Onların hızı kesildikten sonra polisler arka sokakta yaka paça yakaladılar. O esnada düştüm elim yaralandı. Daha önce sporla ilgilendim tekvando hocasıyım ben. Daha hızlı bir şekilde de vurabilirdim ama canına bir şey olur diye hızlı bir şekilde vurmadım. Sadece onun hızını düşürmek istedim polislere yardımcı olmak amacıyla. Vatandaşlık vazifem olarak yardımcı oldum.” dedi.