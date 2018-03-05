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Polisten kaçan Suriyelilerden pala ve esrar çıktı

Şanlıurfa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobilden 1 kilo esrar ve pala çıktı. 3 Suriyeli gözaltına alındı.

DHA | 05.03.2018 - 20:36..
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Akşam saatlerinde Şanlıurfa Şehitlik Mahallesinde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus timleri, uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği denetim sırasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

POLİSTEN KAÇTILAR, ESRAR VE PALAYLA YAKALANDILAR

Polislerin 'dur' ihtarına uymayan plakası açıklanmayan otomobil, kovalamayla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada 1 kilo esrar ve pala ele geçirildi. Esrar ve palaya el konulurken, otomobilde bulunan ve isimleri açıklanmayan 3 Suriyeli gözaltına alındı.

Polisten kaçan Suriyelilerden pala ve esrar çıktı



Polisten kaçan Suriyelilerden pala ve esrar çıktı

Polisten kaçan Suriyelilerden pala ve esrar çıktı




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