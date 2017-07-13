Polisten kaçan Suriyelilerin üzerinden silah ve bomba çıktı

İstiklal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 33 sokakta oluşturulan kontrol noktasına yaklaşan ve polislerin durdurmak istediği 33 SAA 052 plakalı otomobilde bulunan Suriyeli 3 kişi, otomobilden inip yaya olarak kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu ancak uymayan Suriyeliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

ÜZERLERİNDE BOMBALAR VE TABANCALAR BULUNDU

Ekipler tarafından Suriyelilerin yapılan üst aramasında bir kişinin üzerinde yeleğe takılı 2 el bombası, diğer kişilerin ise birer tabanca ele geçirildi. Silah ve bombalara el konulurken, olay yerinde inceleme yapan Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin terör bağlantısını ve olası saldırı planını araştırıyor. Otomobil ise, detaylı inceleme yapılmak üzere emniyet otoparkına götürüldü.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Gaziantep Valiliği tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstiklal Mahallesi 33 sokak üzerinde yapılan uygulama sırasında şüpheli durumdaki binek araç içerisindekilerin güvenlik görevlilerini fark ettiklerinde hızla uzaklaşmak istedikleri sırada ekip arabalarıyla önü kesilen araç kontrollü bir şekilde durdurulmuştur. Durdurulan araç içindeki 3 şahsın koşarak araçtan uzaklaşmaları neticesinde yaşanan kovalamaca sonucu Suriye uyruklu oldukları anlaşılan şahıslar güvenlik görevlilerimizce yakalanmışlardır. Yapılan üst aramalarında şahıslardan birinin üzerinde bel kemerine takılı el bombası yeleği ve bu yelek üzerinde 2 el bombası, diğer iki şahsın üzerinde 2 tabanca ele geçirilmiştir."











