taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.755
USD
3,5429
EURO
3,7096
ALTIN
131,04
PETR
56,7300

Polisten kaçan sürücü nefes kesen kovalamacayla yakalandı

Elazığ’ da polisin “dur” ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yaptı.

İHA | 03.01.2017 - 04:29
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Polisten kaçan sürücü nefes kesen kovalamacayla yakalandı

Sürücü otomobilden inerek kaçmaya devam etti ancak takibi bırakmayan polisler tarafından yakalandı.

Merkez Sarayatik Mahallesi çevresinde polis 34 JV 1124 plakalı otomobile “dur” ihtarına bulundu. Otomobil sürücüsü A.D. (25), durmayarak kaçmaya başladı. Bunu üzerine polisler takibe geçti.

Polisten kaçan sürücü nefes kesen kovalamacayla yakalandı

ÖZEL HAREKAT DESTEK VERDİ

Takipte olan Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerine, Özel Harekat timleri de destek verdi. Bir süre devam eden kovalamaca sırasında Harput yolundan, Sarayaltı Caddesi’ne giren sürücü, izini kaybettirmek isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıkıp korkuluklara çarptı.

KAÇMAYA YAYA OLARAK DEVAM ETTİ

Otomobilin yürüyemez hale gelmesi üzerine araçtan inerek koşmaya başlayan şahıs, tellerden atladı. Polisin peşinden takip ettiği şahıs, tellerden içeri girdiği bir yurdun bahçesinde yakaladı.Yakalanan A.D. Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Alkollü olduğu öğrenilen şahıs, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Polisten kaçan sürücü nefes kesen kovalamacayla yakalandı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Okulları tatil eden vali sosyal medyada ilgi odağı oldu

Okulları tatil eden vali sosyal medyada ilgi odağı oldu

13
Trabzonspor 3 futbolcuyla anlaşma sağladı

Trabzonspor 3 futbolcuyla anlaşma sağladı

11
Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

23
Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişimleri

Ankara Emniyet Müdürlüğünde görev değişimleri

0
Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

3
Netanyahu rüşvet iddialarına sevinenlere kızgın

Netanyahu rüşvet iddialarına sevinenlere kızgın

9
İş adamı Reina'daki dehşet gecesini anlattı

İş adamı Reina'daki dehşet gecesini anlattı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM