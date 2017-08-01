Polisten kaçan sürücü polis aracına çarptı: 4 yaralı

Dallıca Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, polis ekipleri, Faruk S. (30) yönetimindeki 07 ANT 25 plakalı otomobili durdurmak için otomobili takip etmeye başladı. Takip edildiğini fark eden Faruk S., polisten kaçmaya başladı.

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından, otomobil Dallıca Mahallesi'nde bir sivil polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yandaki elektrik direğine de vurduktan sonra takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Faruk S. ve otomobilde bulunan Mahmut B. (16), Ersin Y. (14), ile Anik A. (23) olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü oldukları belirtilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.



















