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Polisten kaçan sürücü polis aracına çarptı: 4 yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen bir otomobil ile polis ekipleri arasındaki kovalamaca kaza ile bitti.

01.08.2017 - 05:41
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Dallıca Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, polis ekipleri, Faruk S. (30) yönetimindeki 07 ANT 25 plakalı otomobili durdurmak için otomobili takip etmeye başladı. Takip edildiğini fark eden Faruk S., polisten kaçmaya başladı.

Polisten kaçan sürücü polis aracına çarptı: 4 yaralı

Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından, otomobil Dallıca Mahallesi'nde bir sivil polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yandaki elektrik direğine de vurduktan sonra takla attı.

Polisten kaçan sürücü polis aracına çarptı: 4 yaralı

Kazada yaralanan sürücü Faruk S. ve otomobilde bulunan Mahmut B. (16), Ersin Y. (14), ile Anik A. (23) olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alkollü oldukları belirtilen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polisten kaçan sürücü polis aracına çarptı: 4 yaralı

Polisten kaçan sürücü polis aracına çarptı: 4 yaralı

Polisten kaçan sürücü polis aracına çarptı: 4 yaralı

Polisten kaçan sürücü polis aracına çarptı: 4 yaralı

Polisten kaçan sürücü polis aracına çarptı: 4 yaralı

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