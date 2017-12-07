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Polisten kaçarken 4. kattan atlayıp yaralandı

Atatürk Havalimanı otoparkında polis ekiplerinin şüphe üzerine takibe aldığı iki kişiden biri, kaçarken 4. kattan atlayınca yakalandı.

AA | 07.12.2017 - 08:49..
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Akşam saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, Atatürk Havalimanı otoparkının dördüncü katında bulunan iki erkek şahıstan şüphelendi.

Polisin kendilerini takip ettiğini anlayan iki şüpheli kaçmaya başladı. Bu sırada, otoparkın 4. katından aşağı atlayan şüpheli yaralandı.

Polis ekiplerinin durumdan haberdar ettiği sağlık ekibi, yaralıya müdahale etti. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polisten kaçarken 4. kattan atlayıp yaralandı

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Kaçmaya çalışan diğer şüpheli ise kısa süren kovalamaca sonucu otoparkta yakalandı.

Şüpheli, havalimanında bulunan Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Şüphelilerin üzerinde yapılan kontrollerde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, pasaport ve kimliklerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay nedeniyle havalimanı önündeki caddede durdurulan trafik yeniden açıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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